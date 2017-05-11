Лужков сообщил о желании посетить Грузию в сентябре

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков сообщил РИА Новости о желании вновь посетить Грузию в сентябре, поскольку приглашен на свадьбу внучки одного из своих друзей.

Ранее заместитель главы МВД Грузии Шалва Хуцишвили сообщил журналистам, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков будет внесен в "черный список" и въезд в страну ему будет запрещен. Сам Лужков назвал намерение Грузии внести его в "черный список" неразумным и непонятным решением.

"Вообще, я собираюсь поехать еще раз в любимую мной Грузию в сентябре. Я приглашен на свадьбу, которую будет организовывать близкий мне грузин для своей внучки. Я хочу вместе с женой, семьей посмотреть грузинскую свадьбу. Это интересно, это всегда очень масштабно и красиво", — сказал Лужков РИА Новости.

"Если это не получится из-за действий властей Грузии, я думаю, мы подождем – подождем других времен, они обязательно состоятся. И таких диких решений, я думаю, в конце концов, грузинское руководство принимать не будет и не должно", — добавил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что нынешнее решение о его внесении в "черный список" — "за пределами разумного, за пределами того тренда, который сегодня существует в развитии отношений между Грузией и Россией".

Лужков прибыл в Грузию с друзьями и супругой на майские праздники. Схиархимандрит Серафим рассказал журналистам, что Лужков прибыл в грузинский монастырь, чтобы послушать службу на арамейском языке. Грузинские СМИ сообщают, что бывший мэр Москвы также побывал в патриархии.

Бывший мэр Москвы ранее несколько раз посещал Абхазию и Южную Осетию. Они были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

Руководители России не раз заявляли, что это признание республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.