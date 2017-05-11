Директор нацразведки США рассказал, как Россия может усилить влияние в мире

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил в четверг, что Россия может усилить свое влияние на демократические процессы в мире через социальные СМИ.

"Очевидно, что Россия может усилить свое влияние, используя социальные СМИ и другие возможности. И это большая угроза демократическому процессу", — сказал Коутс на слушаниях в сенатском спецкомитете по разведке.

Он заверил, что "мы продолжим использовать все возможности для анализа того, что Россия уже сделала и может сделать в перспективе в данном направлении по всему миру".