Директор разведки США вновь обвинил Россию в нарушении договора РСМД

Реализация договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Архивное фото

Реализация договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Директор разведки США Дэниел Коутс вновь обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

"Россия разработала крылатую ракету наземного базирования, которую США объявили нарушением договора РСМД. Несмотря на то, что Россия продолжает разрабатывать другие, соответствующие договору ракеты средней дальности, Москва, вероятно, считает, что новая крылатая ракета наземного базирования дает достаточные военные преимущества, которые оправдывают риск геополитических последствий при нарушении договора РСМД", — говорится в докладе Коутса конгрессу.

Ранее неназванные источники в американской администрации заявили газете New York Times, что Москва, по их мнению, нарушает договор РСМД. В публикации утверждается, что РФ развернула подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию".

Министр иностранных дел РФ также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи км. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.