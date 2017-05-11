Политолог: украинцы скоро разочаруются в безвизовом режиме с ЕС

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Украинцы, столкнувшись с проблемами при въезде в ЕС после введения безвизового режима, быстро разочаруются в нем, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Совет ЕС утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

"Я думаю, что впечатления (от действия безвизового режима — ред.) будет через месяц-другой. Мы услышим много разных жалоб от людей, которые столкнулись с разными неприятностями", — сказал Погребинский РИА Новости.

По мнению эксперта, после вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом, приезжающие украинцы могут столкнуться с необходимостью подтверждения их возможности находиться на территории ЕС.

Он отметил, что безвизовый режим лишь облегчит возможность проведения отпуска в ЕС для украинцев, но не даст им возможности работать или учиться в странах Евросоюза.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме, его поддержали 521 из 751 депутатов.