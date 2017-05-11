Аббас рассказал Путину о событиях в Палестине на фоне конфликта с Израилем

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 11 мая — РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным ознакомил его с событиями в Палестине в контексте разногласий с Израилем.

"Я ознакомил господина президента с развитием событий в Палестине в свете продолжения израильской оккупации против нашего народа, против нашей земли, а также политики строительства поселений…, а также продолжающегося заключения под стражей тысяч пленных палестинцев в израильских тюрьмах. Это подрывает шансы на восстановление мира в нашем регионе и подрывает саму идею решения двух государств", — заявил Аббас.