И.о. главы ФБР отказался комментировать детали дискуссий Трампа и Коми

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. И.о. главы ФБР Эндрю Маккейб в четверг отказался комментировать детали дискуссий между президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой ведомства Джеймсом Коми.

На слушаниях в сенатском спецкомитете по разведке Маккейба спросили, слышал ли он, что Коми говорил Трампу, что тот не находится под следствием относительно якобы влияния РФ на выборы в США.

"Я не могу комментировать дискуссии, которые директор Коми мог вести с президентом", — сказал Маккейб.

Президент США Дональд Трамп уволил во вторник директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых "связей с Россией". Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

В тот же день вице-президент США Майк Пенс заявил, что увольнение директора ФБР Джеймса Коми никак не связано с расследованием "российских связей" президента Дональда Трампа.