Итальянская подлодка протаранила торговое судно

РИМ, 11 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская подводная лодка столкнулась с торговым судном, в результате инцидента никто не пострадал, говорится в сообщении ВМС Италии.

Боевой подводный корабль Scirè минувшей ночью направлялся на место проведения учебных манёвров в Ионическом море к югу от побережья Апеннинского полуострова.

После столкновения в открытых в водах залива Сквиллаче гражданское судно смогло продолжить плавание, подводная лодка же "поднялась на поверхность и начала движение в направлении собственной базы", сообщают итальянские ВМС.

Столкновение не привело к пострадавшим среди команды подлодки или экипажа торгового корабля, его причины выясняются.

Дизель-электрическая Scirè длиной 55 метров вступила в строй в 2007 году. Она получила свое название в честь подлодки времен Второй мировой войны. Та была потоплена в 1942 году у берегов современного Израиля и впоследствии стала популярным местом погружения у дайверов.