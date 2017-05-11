Песков: о сроках встречи лидеров Израиля и Палестины в Москве говорить рано

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (СОЧИ), 11 мая — РИА Новости. Пока нет наметок по срокам проведения встречи лидеров Израиля и Палестины в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока нет никаких наметок", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, когда может состояться встреча лидеров Израиля и Палестины в Москве.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что Палестина приветствует приглашение провести трехстороннюю встречу в Москве и готова в любое время принять в них участие.

Еще в 2016 году Путин предложил провести в Москве встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Махмудом Аббасом.

Нетаньяху и Аббас заявили о принципиальной поддержке российской инициативы, призванной способствовать возобновлению мирных переговоров. Однако в публичных выступлениях они возложили друг на друга ответственность за то, что саммит до сих пор не согласован.

В конце марта этого года замглавы МИД России Михаил Богданов заявил РИА новости, что предложение российской стороны об организации встречи Нетаньяху и Аббаса в РФ остается в силе.