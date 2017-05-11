Американский сенатор считает, что увольнение Коми может быть связано с РФ

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Глава фракции демократов в спецкомитете сената США по разведке Марк Уорнер заявил в четверг, что увольнение главы ФБР Джеймса Коми может быть связано с его расследованием в отношении возможных связей президента Дональда Трампа с Россией.

"Увольнение главы ФБР может быть связано с расследованием по России", — сказал Уорнер слушаниях. По его словам, это делает данное расследование "даже более важным".

Уорнер отметил, что сенаторы "рассчитывали на сегодняшних слушаниях, посвященных угрозам по всему миру, задать много вопросов директору ФБР". Он добавил, что "благодаря действиям администрации Трампа, мы и американский народ лишены такой возможности".

В слушаниях принимают участие главы ряда разведывательных ведомств США. ФБР представляет ио. директора Эндрю Маккейб.

Президент США Дональд Трамп уволил во вторник директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых "связей с Россией". Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

В тот же день вице-президент США Майк Пенс заявил, что увольнение директора ФБР Джеймса Коми никак не связано с расследованием "российских связей" президента Дональда Трампа.

В среду президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента телеканала CBS, как отстранение Коми от должности отразится на отношениях Москвы и Вашингтона, сказал: "Да никак не повлияет". По его словам, "мы не имеем к этому никакого отношения".