Аббас поддержал предложение Путина провести в Москве трехстороннюю встречу

Президент РФ Владимир Путин и президент государства Палестина Махмуд Аббас во время встречи. 11 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент государства Палестина Махмуд Аббас во время встречи. 11 мая 2017

АББАС: МЫ ПРИВЕТСТВУЕМ ИДЕЮ ПУТИНА ПРОВЕСТИ ТРЕХСТОРОННЮЮ ВСТРЕЧУ С УЧАСТИЕМ ИЗРАИЛЯ И ПАЛЕСТИНЫ В МОСКВЕ, ГОТОВЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПРИНЯТЬ В НЕЙ УЧАСТИЕ