Лужков отреагировал на решение Грузии внести его в "черный список"

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает намерение Грузии внести его в "черный список" неразумным и непонятным решением.

Ранее заместитель главы МВД Грузии Шалва Хуцишвили сообщил журналистам, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков будет внесен в Грузии в "черный список" и въезд в страну ему будет запрещен.

"Я считаю это абсолютно неразумным решением и абсолютно непонятным. Обычно решения такого рода возникают после каких-то действий, которые направлены против интересов Грузии или какой-то другой страны. В данном случае я побывал в Грузии как турист, в туристической группе, наша поездка была оформлена через грузинское туристическое агентство", — сказал Лужков РИА Новости.

Лужков прибыл в Грузию с друзьями и супругой на майские праздники. Схиархимандрит Серафим рассказал журналистам, что Лужков прибыл в грузинский монастырь, чтобы послушать службу на арамейском языке. Грузинские СМИ сообщают, что бывший мэр Москвы также побывал в патриархии.

Бывший мэр Москвы ранее несколько раз посещал Абхазию и Южную Осетию. Они были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

Руководители России не раз заявляли, что признание республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.