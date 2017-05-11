Трамп подпишет указ о расследовании предполагаемых нарушений на выборах

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп подпишет в четверг указ о создании президентской "комиссии по честным выборам", которая займется расследованием предполагаемых нарушений на выборах в США, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома.

По его данным, комиссия изучит возможные фальсификации на выборах и "подавление голосов", то есть законы, правила и практику, которые могут быть направлены на то, чтобы снизить явку среди определенных групп населения.

Трамп после избрания заявлял о массовых фальсификациях на последних президентских выборах и обещал провести расследование, но не приводил свидетельств в подтверждение своих слов. В частности, Трамп заявил, что за его соперника Хиллари Клинтон голосовали миллионы нелегальных мигрантов, а также "мертвых душ". Официальные лица, ответственные за проведение выборов, заявляли, что сведений о массовых нарушениях не было.