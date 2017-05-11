В Палестине впервые в истории прошла акция "Бессмертный полк"

ВИФЛЕЕМ, 11 мая — РИА Новости. Первая на палестинских территориях акция "Бессмертного полка" состоялась в четверг в Вифлееме, собрав десятки местных жителей.
"Когда мы идем здесь, мы ощущаем себя частью России. "Бессмертный полк" — это то, что объединяет нас, ныне живущих, и тех, кто не вернулся с войны, кто заплатил за нее очень высокую цену", — сказала одна из участниц шествия.
"Сейчас мы вместе в одном строю — и живые, и память о тех, кто не вернулся", — сказала она.
Организаторы говорят, что на марш "Бессмертного полка" люди съезжались со всего Западного берега реки Иордан — из Рамаллаха, Наблуса, Дженина, Хеврона. Выбор вечера четверга они объяснили тем, что пятница — выходной день на палестинских территориях.