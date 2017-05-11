В Палестине впервые в истории прошла акция "Бессмертный полк"

ВИФЛЕЕМ, 11 мая — РИА Новости. Первая на палестинских территориях акция "Бессмертного полка" состоялась в четверг в Вифлееме, собрав десятки местных жителей.

Около 70 человек, среди которых преобладали русскоязычные жены и дети палестинцев, прошли по одной из городских улиц с портретами родственников-фронтовиков, распевая песни военных лет.

"Когда мы идем здесь, мы ощущаем себя частью России. "Бессмертный полк" — это то, что объединяет нас, ныне живущих, и тех, кто не вернулся с войны, кто заплатил за нее очень высокую цену", — сказала одна из участниц шествия.

"Сейчас мы вместе в одном строю — и живые, и память о тех, кто не вернулся", — сказала она.

Акция состоялась по инициативе Российского центра науки и культуры, расположенного в Вифлееме, и практически совпала по времени с открытием в городе "Дома России" — многофункционального центра, в трех корпусах которого разместились помещения для занятий спортом, искусством и бизнесом.

Организаторы говорят, что на марш "Бессмертного полка" люди съезжались со всего Западного берега реки Иордан — из Рамаллаха, Наблуса, Дженина, Хеврона. Выбор вечера четверга они объяснили тем, что пятница — выходной день на палестинских территориях.