Савченко назвала украинских военных "быдлом"

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала украинских силовиков, участвующих в военной операции на юго-востоке страны, "быдлом", которое "убивает собственный народ".

"После 9 мая участники АТО и патриоты возомнили себя героями и цветом нации. Нет, вы для адекватных людей быдло и отребье, которое поехало в Донбасс убивать свой же народ за деньги или чтобы не сесть в тюрьму. Для вас чужая жизнь ничего не стоит, вы спасали свои шкуры, вы отдавали свои жизни за олигархов, ВСУ нарушили присягу, которую вы давали народу защищать его", — написала Савченко на своей странице "ВКонтакте".

При этом депутат признала, что и у нее самой "руки в крови" и ей с этим жить.

Ранее она заявляла, что киевские власти допустили много ошибок в отношении конфликта на востоке Украины, а для их исправления нужно переизбрать политическую элиту.