Альпинисты из Италии стали первыми, покорившими все восьмитысячники мира

РИМ, 11 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянские альпинисты Нивес Мерои и Романо Бенет стали первой в мире супружеской парой, которой совместно удалось покорить все 14 горных вершин мира, чья высота над уровнем моря превышает 8 тысяч метров.

Об этом сообщила журналистам сестра альпинистки Лейла Мерои. По ее словам, 55-летние супруги в четверг в 9 часов утра по непальскому времени завершили восхождение на гору Аннапурна высотой 8091 метр в Гималаях.

За предыдущие 19 лет своей совместной спортивной карьеры Мерои и Бенет совершили восхождения на 13 остальных восьмитысячников Земли. Свой уникальный эксперимент они начали в 1998 году с покорения горы Нангапарбат на северо-западе Гималаев, которая считается одной из трех самых опасных для восхождения вершин высотой более 8 тысяч метров. Все свои восхождения на восьмитысячники Мерои и Бенет совершили без дополнительного кислорода и без помощи шерпов.

Аннапурна является десятой по высоте вершиной в мире и считается самым опасным восьмитысячником: уровень смертности среди альпинистов за все годы восхождений там достиг 32%. В то же время Аннапурна стала первым восьмитысячником, покоренным людьми. В 1950 году на ее вершину поднялись французские альпинисты Морис Эрцог и Луи Лашеналь.

Лейла Мерои рассказала журналистам, что супруги совершили восхождение по "обычному" маршруту, избежав наиболее опасных участков пути. Свой последний переход итальянские альпинисты начали с высоты 7200 метров и в настоящее время они заняты спуском с Аннапурны.

Примечательно, что летом 2009 года супруги были вынуждены отказаться от восхождения на восьмитысячник Канченджанга из-за серьезных проблем со здоровьем у Бенета и простились с альпинизмом. Однако затем мужчина перенес две операции по пересадке костного мозга и одну операцию по протезированию тазобедренного сустава и в 2012 году вернулся в большой спорт. В мае 2016 года Мерои и Бенет покорили пятый по высоте восьмитысячник мира — гору Макалу на границе Непала с Китаем.

Первым человеком, покорившим все 14 восьмитысячников планеты, в 1986 году стал итальянский альпинист Райнхольд Месснер. В 2010 году первой женщиной, совершившей восхождения на все восьмитысячники, стала О Ын Сон из Республики Корея. Всего этого результата в мире добились только 36 альпинистов, причем половин из них — без дополнительного кислорода.