Богданов заявил, что Россия может стать посредником между США и Ираном

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 11 мая — РИА Новости. Россия может стать посредником между США и Ираном, этот процесс сложный, но другого пути нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Конечно. Мы пытаемся все время. И между американцами и иранцами, и между саудовцами и иранцами. Естественно. Мы работаем конечно. Это очень сложно. Другого пути нет", — сказал Богданов, отвечая на вопрос о том, может ли Россия быть посредником между США и Ираном.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с жестким заявлением, критикующим политику Ирана и сделку с этой страной по ядерной программе. Так, по его словам, Совместный всеобъемлющий план действий терпит неудачу в достижении своей цели, и Иран в будущем может пойти по стопам Северной Кореи.

Комментарии Тиллерсона были сделаны вслед за поручением президента США Дональда Трампа американским ведомствам определить, соответствовало ли интересам Вашингтона частичное снятие санкций с Ирана в рамках соглашения с мировым сообществом по ядерной программе.