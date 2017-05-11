Олланд намерен передать полномочий Макрону в дружеской обстановке

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Действующий президент Франции Франсуа Олланд заявил, что сделает все для того, чтобы передача полномочий избранному президенту Эммануэлю Макрону в воскресенье состоялась в дружеской атмосфере.

По данным радиостанции Europe 1, Олланд заявил, что сделает все возможное, чтобы церемония передачи полномочий в воскресенье прошла "просто, четко и дружественно".

"Я за успех своей страны, я хочу, чтобы Эммануэль Макрон смог успешно выполнить мандат, который ему доверили", — приводит радиостанция слова Олланда. По его словам, он не передает власть своему политическому противнику и поэтому "это все же проще".

"Вся информация, включая наиболее секретную, будет передана ему, чтобы он был напрямую действующим с того момента, как я передам ему свой мандат", — заявил Олланд.

Кроме того, он отметил, что не собирается комментировать первые решения Макрона на посту президента. По его словам, "нужно дать президенту принять решения" и "не выступать в качестве советника или наставника". Олланд также добавил, что планирует взять несколько дней отпуска после сдачи полномочий.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Согласно окончательным данным МВД, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов. Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и "Социалистической партии" — во второй тур не пробились.

Передача полномочий от Олланда преемнику запланирована на утро воскресенья, 14 мая.