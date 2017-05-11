Посол России рассказал, чего ждет от нового руководства Южной Кореи

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Москва надеется, что новое южнокорейское руководство активизирует сотрудничество с Россией в вопросе решения корейской проблемы, заявил посол РФ в Сеуле Александр Тимонин в интервью телеканалу "Россия 24". © AP Photo / Pool/Jung Yeon-Je Россия и "две Кореи": как изменятся экономические отношения при Мун Чжэ Ине

"Руководство Республики Корея и ранее, и сейчас рассматривает Россию как влиятельного игрока, как страну, имеющую большое влияние на Корейском полуострове, как имеющую дружественные отношения с КНДР и обладающую определенными рычагами влияния на Пхеньян. В этой связи мы надеемся на то, что новое корейское руководство активизирует сотрудничество с нашей страной в поисках путей мирного решения корейской проблемы", — сказал Тимонин.

Во вторник Мун Чжэ Ин был избран президентом Южной Кореи после отстранения от власти предыдущего президента Пак Кын Хе из-за ее возможного соучастия в коррупционных аферах ее подруги.