Ведомство ФРГ по IT-безопасности обвинило Yahoo в отказе от сотрудничества

БЕРЛИН, 11 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Глава немецкого федерального ведомства по защите информационной техники (BSI) Арне Шенбом обвинил компанию Yahoo, владеющую второй по популярности в мире поисковой системой, в нежелании сотрудничать в раскрытии кибер-нападений. Об этом говорится в заявлении Шенбома, опубликованном в четверг на сайте BSI.

"К сожалению, Yahoo! не ответила на наши просьбы о предоставлении информации по инцидентам, связанным с нарушениями IT-безопасности, которые затрагивают также граждан в Германии. Доверительный, конструктивный диалог во имя усиленной безопасности для клиентов мы представляем себе иначе. Yahoo!, очевидно, не удалось адекватно защитить себя от кибер-атак и защитить свои клиентские базы, как это можно было бы ожидать от IT-компании", — заявил Шенбом, добавив, что "в Германии есть компании, которые серьезно относятся к IT-безопасности и защите данных своих клиентов".

По данным BSI, в 2013 году в Yahoo были похищены более одного миллиарда аккаунтов пользователей, в 2014 году – почти 500 миллионов. Еще почти 32 миллиона аккаунтов подверглись кибер-атакам в 2015-2016 годах. Однако компания отказалась предоставить BSI какую-либо информацию, направив немецкое ведомство к ирландскому уполномоченному по защите данных.

"Из-за отсутствия сотрудничества у BSI до сих пор нет конкретной информации, которая могла бы служить для предотвращения дальнейших похожих случаев", — говорится в заявлении ведомства.