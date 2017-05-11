Организаторы ПМЭФ ожидают приезда генсека ООН и премьер-министра Индии

УФА, 11 мая – РИА Новости. Количество иностранных министров, которые намерены принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне 2017 года, будет значительно больше, чем в прошлом году; кроме того, ожидается приезд генсека ООН Антониу Гутерреша и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщил на сессии ПМЭФ в Уфе директор форума Алексей Вальков.

"В этом году мы ожидаем визит большой индийской делегации во главе с премьер-министром страны Нарендрой Моди, а также ожидаем участие генсека ООН Антониу Гутерреша", — сказал Вальков на пленарном заседании в Уфе.

Он отметил, что обычно иностранные делегации имеют привычку регистрироваться на форум в последний момент, но уже сейчас можно сказать, что количество иностранных министров, которые приедут на форум в этом году, значительно превышает показатели прошлого года.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Следующий форум пройдет 1-3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге.