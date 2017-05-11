В Юрмале в ресторан бросили "коктейль Молотова"

РИГА, 11 мая – РИА Новости. Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в юрмальский ресторан Kurins, сообщила в четверг журналистам пресс-секретарь Государственной полиции Латвии Симона Гравите.

"Полиция ищет виновных", — сказала Гравите.

Владельцем ресторана является председатель партии Tev, Jurmalai, депутат Юрмальской думы Арнис Абелитис, но возможные политические мотивы случившегося полиция не комментирует.

В результате инцидента никто не пострадал.

Это уже второе за две недели нападение на ресторан. Утром 29 апреля его пытались поджечь двое неизвестных. По факту попытки поджога начат уголовный процесс.

Выборы в местные органы власти, в том числе и в Думу Юрмалы, пройдут в Латвии 2 июня.