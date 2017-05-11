В Анкаре открылся Турецкий Фонд развития Крыма

АНКАРА, 11 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Церемония открытия Турецкого фонда развития Крыма состоялась в Анкаре, в ней приняли участие около 300 представителей турецких политический партий, дипломатических миссий, крымскотатарской диаспоры и СМИ.

"Сегодня важный день в российско-турецких отношениях, а также в истории Крыма. Фонд будет заниматься проектами по социальному, культурному и экономическому развитию Крыма. Считаем, что Турция должна поддержать создание структуры культурной автономии со стороны властей РФ", — сказал основатель и глава фонда, председатель Федерации крымскотатарских культурных объединений Турции Унвер Сель.

По его словам, фонд открыт для различных идей, инициатив и инвестиций. В частности, планируется строить социальное жилье для многодетных семей из Средней Азии, которые переселяются в Крым, оказывать поддержку в создании культурных, образовательных предприятий, строительстве мечетей.

Анкара не признает новый статус Крыма, но 3 мая после встречи президентов РФ и Турции в Сочи было объявлено о завершении процесса нормализации отношений, отметил глава фонда. "Теперь начнется период переговоров по теме Крыма с Россией", — сказал Сель.

Выступивший на церемонии открытия фонда советник посольства РФ в Анкаре Александр Епифанов рассказал о мерах по поддержке крымских татар, предпринимаемых Россией. "В Крыму вместе с законом по реабилитации началась работа по улучшению их жизни. Крымскотатарский язык стал официальным. В школах началось обучение на этом языке. Бездомным татарам начали выдавать жилье. Строится Большая мечеть. Крымские татары имеют места в правительстве Крыма, облегчено получение гражданства для представителей этого народа, возвращающихся на полуостров", — сказал Епифанов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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