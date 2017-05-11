"Интеллектуальная агония": МИД ответил на недовольство американских СМИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент США Дональд Трамп и посол Сергей Кисляк во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент США Дональд Трамп и посол Сергей Кисляк во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В российском МИД иронично прокомментировали споры американских СМИ вокруг визита Сергея Лаврова в США. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что ситуация свидетельствует об "интеллектуальной агонии" среди средств массовой информации в Штатах.

Встреча президента США Дональда Трампа и Лаврова состоялась накануне в Овальном кабинете Белого доме. Американский лидер принял российского министра после его переговоров с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

После встречи с президентом США Лавров заявил, что Трамп "четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения".

Переговоры в Белом доме продолжались чуть более часа и прошли в закрытом для прессы режиме. Министра сопровождал российский посол в США Сергей Кисляк.

© Фото : МИД России Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017 © Фото : МИД России Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017

Чем недовольны американцы

Недовольство американских журналистов вызвал порядок освещения встречи российского министра с Трампом. Представителей прессы не пустили на переговоры, стороны ограничились лишь одним фотокорреспондентом с каждой стороны.

После встречи МИД обнародовал фотографии, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и российскому послу в США Сергею Кисляку. Американская сторона протокольные снимки не публиковала.

В результате журналисты начали спорить, допустимо ли показывать российские фото со встречи. Так, например, телеканал MSNBC показал снимки в эфире, а корреспондент объяснила, что источник фотографии — "русские". Ведущая Андреа Митчелл заявила, что администрация "не допускает свободу прессы".

В эфире CNN также показали фотографию так, как она была опубликован в Twitter российского посольства. Ведущий Вулф Блитцер при этом заявил, что "камеры американского пула не пустили в кабинет".

Fox News вовсе не стал "светить" снимки в своем эфире. Ведущая Дженна Ли заявила телезрителям, что фото можно посмотреть в интернете.

"Но мы решили их не показывать, потому что мы часть прессы США и думаем, что важно, чтобы пресса имела доступ к Белому дому", — заявила Ли.

Журналисты Washington Post пожаловались в Twitter, что они "вынуждены полагаться на российские СМИ" при освещении событий вокруг Трампа. В соцсетях стали распространяться теории заговора, согласно которым, президент скрывает свое общение с "русскими".

Реакция Захаровой

Комментируя реакцию журналистов на встречу Трампа и Лаврова, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что американские СМИ находятся в "интеллектуальной агонии".

Захарова объяснила журналистам, что форматы по освещению мероприятия определял Белый дом на правах "хозяина" встречи, и решение об ограничении доступа репортеров было принято в Вашингтоне.

"Мы четко заявили, что с нашей стороны будет фотограф агентства ТАСС, который в этой поездке осуществляет функции личного фотографа министра, — соответственно, фотографии по итогам встречи были выложены в бесплатном доступе на сайте МИД и в социальных сетях", — пояснила дипломат.

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"Поэтому говорить о том, что Москва опять виновата в заговоре в Соединенных Штатах Америки… Думаю, в этой ситуации все понимают, что это настоящая истерика в американских СМИ. Можно уже говорить об интеллектуальной агонии", — добавила Захарова.

По словам дипломата, американских журналистов не слишком заинтересовал сам визит российского министра. Большинство вопросов, которые репортеры адресовали Лаврову, касались "вмешательства" Москвы в американские выборы и отставки директора ФБР Джеймса Коми.

Захарова также напомнила, что в США "не за горами новый электоральный цикл", во время которого "тема России, конечно, станет одной из ключевых".

Осенью 2018 года в США пройдут промежуточные выборы.

Кризис ценностей

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов выразил свое удивление по поводу освещения поездки Лаврова в США.

"Отношения между Россией и США достигли такого дна, что, наверное, с каждой стороны есть вопросы и предложения конфиденциального характера. Дональд Трамп хотел бы выйти из этого провала, но поскольку у него непростые отношения с американскими СМИ, то он, видимо, не хотел озвучивать им свои предложения", — заявил сенатор в эфире радио Sputnik.

"А то, что американские СМИ вообще мало освещали конкретную тематику (визит Сергея Лаврова в США — ред.) кажется странным. Ведь американцы всегда говорят об открытости своего общества, о праве на информацию. Сегодня эти ценности в США переживают глубочайший кризис. Именно Россия демонстрирует сегодня открытость, и наш президент об этом говорит, он и сам на виду. В этом смысле Трампу нужно брать пример с Путина в том, насколько можно быть открытым", — добавил член Совфеда.