Националисты пикетируют здание МВД Украины и требуют отставки Авакова

Полиция задерживает протестующего против празднования Дня Победы в Киеве

Полиция задерживает протестующего против празднования Дня Победы в Киеве

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Националисты из "Добровольческого движения ОУН" ("Организация украинских националистов") пикетируют здание министерства внутренних дел Украины в Киеве с требованием отставки главы ведомства Арсена Авакова, передает корреспондент РИА Новости.

На митинге присутствуют несколько десятков человек с флагами ОУН, националистической партии "Свобода" и экстремистского движения "Правый сектор"*. В целом акция проходит спокойно, ее участники не предпринимают активных действий и лишь скандируют: "Авакова в отставку".

На улице рядом со зданием МВД выставлена усиленная охрана из подразделений Нацгвардии и полиции.

Ранее полиция Украины штурмовала офис ОУН в Киеве, из которого националисты вели провокации в отношении участников марша "Бессмертный полк" в День Победы. В ходе штурма задержали 24 человека. Глава МВД рассказал, что радикалы угрожали участникам "Бессмертного полка" в Киеве гранатометом.

Боевым крылом ОУН является "Украинская повстанческая армия" (УПА)*.

* Организации запрещены в России.