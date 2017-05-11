Решить палестинскую проблему без России невозможно, заявил Аббас

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (СОЧИ), 11 мая — РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что палестинскую проблему невозможно урегулировать без реального участия России.

"Невозможно урегулировать палестинскую проблему без реального участия России. К этому мы всегда стремимся и об этом мы всегда говорим, в том числе во всех международных форматах", — заявил он.

По словам Аббаса, позиция России, поддерживающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, является твердой.

"Эту позицию мы всегда слышим от вас, она твердая, и вы всегда ее нам повторяете", — добавил он.

"Я еще раз готов повторить вам: мы всегда стремимся получить вашу поддержку, об этом мы всегда с вами говорим. Россия должна быть вместе с нами, занимать схожую позицию и я надеюсь, что так и будет — в ближайшие дни, в ближайшие месяцы и, в конечном итоге, мы сможем добиться, благодаря всем вашим усилиям, провозглашения установления государства Палестины", — сказал Аббас, обращаясь к Путину.