На Украине завели дело о поджоге офиса "Оппозиционного блока" в Днепре

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Полиция завела дело по факту поджога офиса "Оппозиционного блока" в городе Днепр на Украине, сообщила в четверг представитель управления полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

В четверг в партии заявили, что неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис "Оппозиционного блока" в Днепре. При этом ранее сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в украинском парламенте Александр Вилкул, который выступил организатором марша Победы (аналога акции "Бессмертный полк") в Днепре, обвинил городские власти в организации провокаций, которые привели к столкновениям 9 мая.

"Открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва — ред.). С места происшествия изъята одна бутылка (с зажигательной смесью — ред.), в результате чего было задымление помещения офиса "Оппозиционного блока". Людей там не было, само помещение сдавалось в аренду", — сказала Старчевская в эфире телеканала "112. Украина".

Она сообщила, что экспертиза покажет, что было в бутылке, также правоохранители будут изымать видео с камер наблюдения. "Информации о количестве лиц, совершивших это, у нас пока нет", — добавила спикер полиции.

В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.