Косачев о безвизовом режиме для Украины: это, скорее, символический акт

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной — это больше символический акт, чем радикальное изменение ситуации для украинцев, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Совет ЕС утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима.

"Полагаю, нам нужно спокойно воспринимать информацию о предоставлении Евросоюзом "безвиза" для граждан Украины. Ведь это больше символический акт, чем радикальное изменение ситуации для тех же украинцев, учитывая то, сколько условностей и требований сохранится для них", — сказал сенатор.

По его мнению, каждый символический акт живет пиаром вокруг него. "Для президента (Петра) Порошенко это лишний повод напомнить о том, что "безвиз" был одним из его главных предвыборных обещаний, и, за неимением иных успехов, он будет стараться сделать все, чтобы представить технический акт воплощением "вековой мечты украинского народа", — сказал Косачев.

При этом он подчеркнул, что главная проблема для любой такой мечты – это то, что делать, когда она сбылась "и не принесла с собой тех радостей, которых от нее ожидали".

"Нам же "впрягаться" в пиар этой темы точно никакого смысла нет. Если кому-то будет проще ездить по Европе – мы можем только порадоваться. Потому что давно выступаем за Европу без барьеров", — отметил сенатор.

Но это больше вопрос именно к тем, кто строит эти барьеры, выдавая потом приоткрытый шлагбаум как чуть ли не за пропуск в "клуб избранных", заключил он.