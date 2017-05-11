Эксперт рассказал о сокращении выбросов парниковых газов в ЕС после Brexit

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне колокольни Биг Бен в Лондоне. Архивное фото

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне колокольни Биг Бен в Лондоне. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Выход Великобритании из Евросоюза, который ожидается в 2019 году, усложнит достижение Евросоюзом поставленных ранее целей по сокращению выбросов парниковых газов, считает эксперт "Газпрома" по вопросам декарбонизации европейской экономики Сергей Туркин.

ЕС намерен к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 40% по сравнению с данными на 1990 год, повысить до 27% долю возобновляемых источников энергии в общем энергопотреблении и повысить энергоэффективность на 27%.

Выступая в Брюсселе на конференции, посвященной декарбонизации, Туркин отметил, что Великобритания является пионером Евросоюза в сокращении парниковых выбросов в энергетике.

"По моему мнению, очевидно, что посмотрев на уровень за последние два года и рассчитав долю Великобритании, вы увидите, что Евросоюзу будет сложнее выполнить поставленные цели, Brexit определенно негативно скажется на ситуации в ЕС в этом вопросе", — сказал Туркин.

По его словам, "очевидно, что ЕС придется принять дополнительное решение или решения, которые позволят достичь этих целей в отсутствие Великобритании, если Brexit произойдет".