Следователи изучат фильм украинских журналистов об убийстве Шеремета

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Следствие по делу об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета изучит фильм-расследование об этом преступлении, который ранее обнародовали украинские журналисты, заявил заместитель главы Национальной полиции Константин Бушуев.
"Любые материалы, которые полезны в досудебном расследовании по конкретному уголовному производству, будут учтены следствием. Я убежден, что границы его полезности будут определены в ходе проведения досудебного расследования", — заявил Бушуев, комментируя фильм журналистов с расследованием убийства Шеремета. Его слова приводит в четверг агентство "Укринформ".