Следователи изучат фильм украинских журналистов об убийстве Шеремета

Президент Украины Петр Порошенко (справа) на церемонии прощания с погибшим в Киеве журналистом Павлом Шереметом в Украинском доме. Архивное фото

Президент Украины Петр Порошенко (справа) на церемонии прощания с погибшим в Киеве журналистом Павлом Шереметом в Украинском доме. Архивное фото

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Следствие по делу об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета изучит фильм-расследование об этом преступлении, который ранее обнародовали украинские журналисты, заявил заместитель главы Национальной полиции Константин Бушуев.

Ранее журналисты украинского проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что предполагаемый сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве.

"Любые материалы, которые полезны в досудебном расследовании по конкретному уголовному производству, будут учтены следствием. Я убежден, что границы его полезности будут определены в ходе проведения досудебного расследования", — заявил Бушуев, комментируя фильм журналистов с расследованием убийства Шеремета. Его слова приводит в четверг агентство "Укринформ".