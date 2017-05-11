ООН: каждый седьмой житель Земли не имеет доступа к энергоресурсам

ВЕНА, 11 мая — РИА Новости. Каждый седьмой человек на Земле не получает доступа к энергоснабжению, и это необходимо изменить, если человечество желает создать эффективную и доступную энергетическую систему, считает спецпосланник генсекретаря ООН Рейчел Кайт.

По ее словам, энергетическая система, которую необходимо создавать сегодня, должна быть совершенно иной, чем та, с которой росло нынешнее поколение, с которой многим людям приходится иметь дело до сих пор, а у некоторых к ней не было доступа вообще.

"Вы считаете приемлемым, что три миллиарда человек сегодня не имеют доступа к чистой кулинарии? Как вы смотрите на то, что некоторым из ваших матерей и тётушек, кузин и дальних родственников приходится готовить еду с опасностью для их жизни? Нормально ли это для вас, что один из семи человек на этой планете не имеет доступа к энергии?"- поинтересовалась она у присутствующих в своём выступлении в четверг на Венском энергетическом форуме.

По ее словам, посредством создания партнёрства между частным сектором и гражданским обществом и поддержкой мировых лидеров на уровне общественных организаций, городов, культур и компаний можно нарастить скорость прогресса.

"Государства в состоянии действительно встать на путь изменений, но у нас к скольким вещам ещё даже не приступили для требуемых скоростей и масштаба",- посетовала она.

По ее мнению, всем лидерам государств стоит поднять на политический уровень вопрос энергетической производительности.

"Иногда я думаю, что нам необходима в три раза более высокая скорость внедрения энергоэффективности, в пять раз больше инвестиций, чем мы уже видим. Но фактически для некоторых решений в вопросах доступа к энергоснабжению, включая внесетевое питание, возобновляемые энергетические решения, которые привнесут энергию в удаленные общества, нам нужен десятикратный рост финансирования. Но больше всего этого нам необходимо изменить мышление",- уверена Кайт.