Депутат Рады рассказал о слежке за журналистами, разоблачающими Порошенко

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Депутат Верховный рады Сергей Лещенко заявил, что на Украине ведется слежка за журналистами, активистами и политиками, которые разоблачают "коррупционные схемы" президента Петра Порошенко.

Об этом украинский парламентарий написал на своей страничке в Facebook.

За "людьми, которые доставляют неприятности режиму", ведут наружное наблюдение, а прослушивают их телефоны, уверен Лещенко. В руках спецслужб также оказываются дубликаты sim-карт, с помощью которых можно читать все переписки в режиме реального времени. О полученных данных сообщают Порошенко, отмечает депутат.

По словам Лещенко, ему стало известно о слежках осенью 2015 года. Он обнаружил "автомобиль наружного наблюдения" у дома, где проживал журналист Павел Шеремет. Позднее депутату Рады удалось выяснить, что на этой машине ездили "под номерами прикрытия".

В конце своей записи парламентарий потребовал от президента Порошенко отреагировать на появившиеся в СМИ факты о причастности Службы безопасности (СБУ) к убийству Шеремета.

Ранее журналисты украинского проекта "Следствие.Инфо" совместно с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project показали документальный фильм о расследовании убийства Шеремета. Авторы фильма заявили, что в ночь перед убийством возле дома журналиста в Киеве на видео с камеры наружного наблюдения попал предполагаемый сотрудник СБУ Игорь Устименко. В пресс-службе СБУ ответили, что Устименко был уволен в 2014 году.

Шеремет погиб 20 июля 2016, автомобиль, в котором находился журналист, взорвался. Шеремет около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работая в интернет-издании "Украинская правда" и на "Радио Вести". Главной версией убийства следствие считает месть за профессиональную деятельность журналиста.