На Украине осудили юношу за пропаганду коммунистической идеологии

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно юношу за размещение в Facebook материалов с запрещенной на Украине коммунистической символикой, сообщила пресс-служба прокураты Львовской области.

По информации ведомства, юноша с мая 2015 по апрель 2016 распространял в Facebook фотографии и другие материалы с символикой и лозунгами коммунистического режима, которые запрещены на Украине.

"Учитывая, что юноша признал свою вину и содействовал следствию, прокуратурой заключено с ним соглашение о признании вины, которая 04.05.2017 была утверждена судом и назначена мера наказания в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком в 1 год", — говорится в сообщении прокуратуры.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Минюст Украины в соответствии с "законом о декоммунизации" принял решение лишить коммунистические партии права быть субъектом политических и избирательных процессов.

Компартия Украины в свою очередь направила в министерство юстиции устав и программу для дальнейшей их подачи в Центризбирком и регистрации КПУ как субъекта избирательного процесса. Окружной административный суд Киева 16 декабря 2015 года удовлетворил иск министерства юстиции и запретил деятельность Компартии Украины.