Урок для Климкина: Пенс назвал лучший способ достижения мира на Украине

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Павел Климкин встретился с американскими политиками. На встрече с вице-президентом США Майклом Пенсом речь шла о ситуации в Донбассе.

В Белом доме рассказали, что Пенс уверен в необходимости выполнять минские соглашения. По словам вице-президента, это является "наиболее реальным" способом продвижения к миру на Украине.

Во время переговоров Пенс в очередной раз подтвердил "неоспоримую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".

В соответствии с минскими соглашениями, Киев до конца 2015 года должен был провести конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако украинские власти до сих пор не выполнили эту часть договоренностей.

Прием у Трампа

Министра принял и президент Дональд Трамп. Украинское посольство в США сообщило на своей странице в Facebook , что стороны обсуждали "дальнейшую поддержку Киева Вашингтоном".

Кроме президента и министра, в переговорах приняли участие посол Украины Валерий Чалый и вице-президент США Майкл Пенс.

Это уже не первый визит Климкина в Вашингтон, однако добиться личной встречи с Трампом главе украинского МИД удалось только сейчас. Так, Климкин посещал США в марте, однако тогда его принял только госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Украинские дипломаты уже долгое время пытаются согласовать визит в США президента Петра Порошенко, но пока дата его возможной встречи с Трампом не называлась.

"Мощный сигнал поддержки"

В Киеве высоко оценили вояж Климкина в США.

В частности, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер парламента Ирина Геращенко назвала встречу министра иностранных дел с американскими властями "очень важной".

"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и наш посол Валерий Чалый встретились с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом и пообщались о ситуации в Донбассе… Спасибо нашим американским партнерам, президенту США и администрации Трампа за этот мощный сигнал поддержки Украины, посланный так недвусмысленно и четко", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Особых успехов не видно



Между тем, эксперты не видят особых успехов киевской дипломатии. Политолог Олег Онопко напомнил, что украинские власти долгое время пытаются "пробиться" в Вашингтон.

"Идея включить Соединенные Штаты в вопрос урегулирования ситуации в Донбассе достаточно давно существует в украинском политикуме. Она появилась там с подачи польских партнеров Украины, которые также выступают за расширение минского формата, вообще за переформатирование диалога по Украине. Министр Климкин целенаправленно на протяжении многих месяцев зондирует американскую политическую элиту на предмет согласия включиться в этот процесс. Он находит поддержку у представителей Республиканской партии, но пока что не у представителей действующей администрации Белого дома", — заявил Онопко в эфире радио Sputnik.

Политолог считает, что усилия главы МИД Украины, скорее всего, будут безрезультатными.

Сокращение помощи

"Скорее всего, Климкин пока что не добьется результата, потому что на данный момент нет готовности у американской политической элиты полномасштабно включаться в проблемы Украины и поддерживать ее как-то более масштабно, чем сейчас. Вероятнее всего, Климкин добьется новых поставок вооружений для Украины, какой-то финансовой помощи, но не значительной политической поддержки", — подчеркнул эксперт.

Действия американской администрации свидетельствуют о том, что пока Вашингтон не готов идти на сближение с Киевом.

В середине апреля стало известно, что США намерены сократить финансовую помощь Украине в 2018 году сразу на 69 процентов. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на текст бюджетного документа.

Изначально Вашингтон планировал выделить Киеву более 570 миллионов долларов, однако, по данным изданиям, в итоге эту сумму сократили до 177 миллионов.

При этом украинские чиновники больше всего рассчитывают на военную поддержку.

"На данный момент Украина больше заинтересована в получении помощи Вашингтона с военными поставками и сохранении экономических санкций в отношении России ", — заявил в апреле министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью The Wall Street Journal

Тогда Данилюк также выразил оптимизм, говоря о перспективах работы Киева с администрацией Дональда Трампа.

"Мы уверены, что у нас будут очень тесные отношения с администрацией Трампа", — отметил украинский чиновник.