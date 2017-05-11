Урок для Климкина: Пенс назвал лучший способ достижения мира на Украине

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Павел Климкин встретился с американскими политиками. На встрече с вице-президентом США Майклом Пенсом речь шла о ситуации в Донбассе.
Во время переговоров Пенс в очередной раз подтвердил "неоспоримую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".
В соответствии с минскими соглашениями, Киев до конца 2015 года должен был провести конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако украинские власти до сих пор не выполнили эту часть договоренностей.
Прием у ТрампаFacebook, что стороны обсуждали "дальнейшую поддержку Киева Вашингтоном".
Кроме президента и министра, в переговорах приняли участие посол Украины Валерий Чалый и вице-президент США Майкл Пенс.
Это уже не первый визит Климкина в Вашингтон, однако добиться личной встречи с Трампом главе украинского МИД удалось только сейчас. Так, Климкин посещал США в марте, однако тогда его принял только госсекретарь Рекс Тиллерсон.
Украинские дипломаты уже долгое время пытаются согласовать визит в США президента Петра Порошенко, но пока дата его возможной встречи с Трампом не называлась.
"Мощный сигнал поддержки"
В Киеве высоко оценили вояж Климкина в США.
"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и наш посол Валерий Чалый встретились с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом и пообщались о ситуации в Донбассе… Спасибо нашим американским партнерам, президенту США и администрации Трампа за этот мощный сигнал поддержки Украины, посланный так недвусмысленно и четко", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.
Особых успехов не видно
Между тем, эксперты не видят особых успехов киевской дипломатии. Политолог Олег Онопко напомнил, что украинские власти долгое время пытаются "пробиться" в Вашингтон.
Политолог считает, что усилия главы МИД Украины, скорее всего, будут безрезультатными.
Сокращение помощи
Действия американской администрации свидетельствуют о том, что пока Вашингтон не готов идти на сближение с Киевом.Foreign Policy со ссылкой на текст бюджетного документа.
Изначально Вашингтон планировал выделить Киеву более 570 миллионов долларов, однако, по данным изданиям, в итоге эту сумму сократили до 177 миллионов.
При этом украинские чиновники больше всего рассчитывают на военную поддержку.
Тогда Данилюк также выразил оптимизм, говоря о перспективах работы Киева с администрацией Дональда Трампа.
"Мы уверены, что у нас будут очень тесные отношения с администрацией Трампа", — отметил украинский чиновник.