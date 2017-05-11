Скандальный Вашингтон: западные СМИ "ищут странности" в визите Лаврова

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Первый за четыре года визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в столицу США состоялся в то время, когда Вашингтон поглощен темой якобы российского влияния на внутреннюю политику США и еще не оправился от внезапного увольнения директора ФБР Джеймса Коми, занимавшегося расследованием связей штаба Дональда Трампа с РФ во время выборов, пишут западные СМИ.

"Мне кажется, что это просто унизительно для американского народа слышать, что внутренней политикой США руководит Российская Федерация. Я считаю, что политики наносят очень большой вред политической системе США", — отметил Лавров, отвечая на вопросы "жаждущих американских журналистов".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Его уволили? Вы шутите? – Лавров на вопрос об отставке главы ФБР

Странная встреча и пресса

В Овальном кабинете Белого дома состоялась "странная встреча" Трампа, Лаврова и посла РФ в США Сергея Кисляка, пишет издание Washington Post , отмечая, что на нее пустили только российского корреспондента из ТАСС, представленного Белому дому как официальный фотограф Лавров, снимки которого и были опубликованы.

"Их фотограф был единственным приглашенным на встречу, на которую не допустили американских журналистов", — пишут СМИ. "Министерство иностранных дел России опубликовало фотографии, в то время как растерянные репортеры из США потребовали объяснить, почему их не пустили запечатлеть момент", — добавляет издание Financial Times. В результате, как отметила New York Times, Белый дом не опубликовал ничего, хотя заявлял, что на встречу были допущены два личных фотографа — Трампа и Лаврова.

Говоря о странности встречи, Washington Post отмечает, что она проходила менее чем через день после увольнения Трампом директора ФБР. "Безусловно, нет ничего плохого в том, что президент приглашает представителей иностранных государств в Овальный кабинет, но действующие главы государств обычно не принимают иностранцев, связанных с крупными скандалами в их собственной администрации… Но, как мы узнаем снова и снова на протяжении последних 111 дней, Трамп не обычный президент", — заключает издание.

Помимо высокопоставленных гостей из России, Трамп в среду утром принял в Белом доме бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Эта встреча не значилась в официальном графике президента и застала журналистов врасплох. Репортеры спешили в Овальный кабинет, ожидая увидеть там Лаврова, но вместо этого стали свидетелями беседы Трампа с 93-летним патриархом американской дипломатии. Позже Трамп сообщил, что обсуждал с Киссинджером Россию и "несколько других тем", включая Сирию.

Также во время этой "встречи-сюрприза", как называют ее американские СМИ, Трамп впервые объяснил уход директора ФБР Джеймса Коми. "Очень просто. Он не выполнял хорошо свою работу", — цитирует президента издание Politico. По словам Трампа, увольнение Коми, произошедшее в момент, когда борт Лаврова направлялся в США, никак не повлияло на его встречу с главой российского МИД.

© REUTERS / Yuri Gripas Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017 © REUTERS / Yuri Gripas Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

Лавров, в свою очередь, "удивился" вопросу об увольнении главы ФБР, который задала одна из журналисток перед встречей российского министра и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Газеты приводят "насмешливо театральную", "саркастическую" реакцию Лаврова на вопрос о том, омрачит ли этот инцидент его визит. "Его уволили? Вы шутите?" – ответил Лавров.

Результаты встреч

Официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт, говоря об итогах встречи глав внешнеполитических ведомств США и РФ, заявила, что Тиллерсон и Лавров обсудили деэскалацию, гуманитарную ситуацию и политическое урегулирование в Сирии. Белый дом сообщил, что Трамп на встрече Лавровым выразил желание улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном, а также поднял вопрос о возможности более широкого сотрудничества США и РФ по Ближнему Востоку.

СМИ по-разному оценивают и рассматривают визит Лаврова в Вашингтон. Как пишет британская Guardian , Трампа и Тиллерсона российский министр назвал деловыми людьми, представляя их в более позитивном свете, нежели администрацию Барака Обамы. Газета New York Times не исключает, что Лавров и Тиллерсон пытаются организовать встречу между президентами двух стран, которая, вероятнее всего, состоится этим летом.

В то же время Financial Times отмечает, что вряд ли можно говорить об "идеальном моменте для того, чтобы глава МИД РФ мог объявить о великом потеплении", намекая на продолжающееся в Вашингтоне распространение слухов о так называемых "связях" штаба Трампа и России и об увольнении Коми.