Минские соглашения не предусматривают вольных трактовок, заявили в Кремле

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Минские соглашения по Украине весьма лаконичны, не приемлют разночтений и не предусматривают дополнительных трактовок, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Вопросы по состоявшимся контактам (главы МИД Сергея) Лаврова с Трампом нужно адресовать в министерство иностранных дел. Но я хочу напомнить, что сам Лавров говорил о том, что затрагивалась украинская тематика. Что касается в целом России и выполнения минских договоренностей, то мы неоднократно отмечали, что Россия не является стороной минских договоренностей, она является страной-гарантом, равно как Франция и Германия. И в самих договоренностях черным по белому написано – кто и какие условия должен выполнять", — сказал Песков, отвечая на вопрос по урегулированию ситуацию на Донбассе и отношению Кремля к заявлениям Трампа о том, что выполнение минских соглашений лежит на России.

"Нет места для вольных трактовок текста минских договоренностей. Это достаточно лаконичный и короткий текст", — добавил пресс-секретарь российского лидера.



