В Кремле положительно оценили диалог России и США

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Кремле со сдержанным оптимизмом оценивают итоги встречи президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, впереди страны ждет большая работа, но сам факт того, что разговор продолжает вестись на высшем уровне, является позитивным, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока рано делать какие-то заключения. Безусловно, весьма позитивным является сам факт того, что ведется разговор: и президенты уже говорили все-таки три раза по телефону, в продолжение, в развитие этого диалога на высшем уровне, вы знаете, что и господин Тиллерсон был принят в Москве, и Лавров был принят в Вашингтоне, поэтому это позитивные, безусловно, явления. Но в то же время здесь нужно, скажем так, со сдержанным оптимизмом пока, потому что впереди ждет большая работа", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какие в Кремле впечатления от встречи Лаврова и Трампа и можно ли говорить о некой "оттепели" в отношениях.

Лавров в ходе первого за несколько лет визита в Вашингтон провел переговоры с главой госдепартамента США Рексом Тиллерсоном и встретился с Трампом. По итогам визита было заявлено, что, несмотря на все сложности, Москва и Вашингтон "могут и должны" вместе содействовать урегулированию международных проблем, в том числе в Сирии.