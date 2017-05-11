Украина продлила чрезвычайные меры в энергетике на месяц

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Кабмин Украины на заседании в четверг продлил еще на месяц чрезвычайные меры в энергетике из-за дефицита антрацита.

"Министерство просит продлить срок действия чрезвычайных мер в энергетике еще на месяц", — сказал глава Минэнерго Украины Игорь Насалик, презентуя проект советующего решения правительства, который после этого был единогласно принят.

По словам Насалика, благодаря действию в течение трех месяцев чрезвычайных мер удалось сэкономить 1,7 миллиона тонн угля. В данный момент на складах украинских теплоэлектростанций уже находится 2,2 миллиона тонн угля – ровно столько, сколько было на складах прошлой осенью перед началом отопительного сезона. При этом вклад ядерной энергетики в производство электроэнергии за последний месяц действия чрезвычайных мер в энергетике составил 62% от общей массы.

На Украине с 17 февраля были введены сроком на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса со стороны украинских радикалов. В последующем кабмин уже дважды принимал решение о продлении действия чрезвычайных мер. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. По словам главы Минэнерго Украины, большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.