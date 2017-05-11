МВД Украины: участникам "Бессмертного полка" в Киеве угрожали гранатометом

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции обезвредили радикала из националистической организации "Добровольческое движения ОУН" ("Организация украинских националистов"), который угрожал гранатометом участникам марша "Бессмертный полк" на 9 мая в Киеве, сообщил в четверг глава МВД Украины Арсен Аваков.

Ранее полиция Украины штурмовала офис "Добровольческого движения ОУН" в Киеве, из которого националисты осуществляли провокации в отношении участников марша "Бессмертный полк" на День Победы. В ходе штурма были задержаны 24 человека.

"Были некоторые спекуляции по Киеву, что якобы сотрудники полиции штурмовали безосновательно офис одной из радикальных организаций. Но на это были основания. В момент, когда там собиралась толпа, полицейские увидели, что в окне офиса ОУН стоит человек в камуфляжной маске и у него на плече гранатомет. Полицейские приняли решение войти в помещение и локализовать эту проблему", — сказал Аваков на заседании правительства в четверг.

По его словам, в ходе обыска выяснилось, что гранатомет был не заряжен.

Боевым крылом ОУН является запрещенная в РФ "Украинская повстанческая армия" (УПА).

В Киеве, как и в других городах Украины, 9 мая состоялась акций "Бессмертный полк", в ходе которой ее участники прошествовали с портретами родных, воевавших в Великой Отечественной войне. Акции прошли в условиях запрета властями традиционной символики 9 мая и сопровождались множеством провокаций со стороны радикалов. По данным полиции, за нарушения в ходе акций по всей Украине было задержано более 50 человек, пострадали более 20 человек.