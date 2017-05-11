Филиппины отправили войска на спорный остров в Южно-Китайском море

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Филиппины отправили войска и снабжение на спорный остров в Южно-Китайском море, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что приказал разместить войска на территории спорных островов. Он также планировал посетить остров, расположенный в Южно-Китайском море, но отменил его после того, как Китай выразил обеспокоенность этими планами.

Глава западного командования вооруженных сил Филиппин Рауль дель Росарио сообщил, что войска и первоначальное обеспечение было доставлено на прошлой неделе на остров Титу, который находится неподалеку от рифа Суби — одного из островов архипелага Спратли (Наньша), где Китай строит военные объекты, отмечает агентство.

Дутерте заявлял о намерении построить на Титу казармы.

У Китая и некоторых стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.