Филиппины отправили войска на спорный остров в Южно-Китайском море

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Филиппины отправили войска и снабжение на спорный остров в Южно-Китайском море, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Глава западного командования вооруженных сил Филиппин Рауль дель Росарио сообщил, что войска и первоначальное обеспечение было доставлено на прошлой неделе на остров Титу, который находится неподалеку от рифа Суби — одного из островов архипелага Спратли (Наньша), где Китай строит военные объекты, отмечает агентство.
Дутерте заявлял о намерении построить на Титу казармы.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.