Около 370 тысяч жителей Мосула покинули дома с начала операции против ИГ*

ЖЕНЕВА, 11 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Порядка 370 тысяч человек в Ираке вынужденно покинули свои дома за семь месяцев с начала операции по освобождению Мосула от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает в среду Международная организация по миграции.
Из них провинцию Найнава, где расположен Мосул, покинули 345 тысяч 684 человека.
В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в городе и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.
*Террористическая организация, запрещенная в России.