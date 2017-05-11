Могерини: ЕС после выхода Великобритании будет расширяться за счет Балкан

РИМ, 11 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Евросоюз после выхода Великобритании ведет переговоры о включении балканских стран, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Я убеждена, что Евросоюз в будущем не останется в составе 27 стран, потому что у нас будут новые государства–члены. Я думаю, что это будут страны Балкан, с которыми мы ведем переговоры о вступлении. Многие называют этот процесс "расширением", а я же предпочитаю говорить о воссоединении Европы", — заявила она в интервью итальянской газете La Stampa

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

"Благодаря отношениям (Сербии, Косово и Черногории — ред) с Евросоюзом каждой из этих стран удалось оправиться от ран войны, случившейся всего 20 лет назад. Предстоит еще долгий, трудный и не всегда прямой путь. Я уверена, что он продолжится еще и из-за того, что у каждой из этих стран есть общая перспектива в Европейском союзе", — отметила Могерини.

Говоря о выходе Британии и будущем Евросоюза, глава европейской дипломатии выразила мнение, что "после референдума по Brexit многие предсказывали, что это будет начало конца, но недавние выборы, не только во Франции, показали обратное".

По ее словам, европейцы начинают понимать, чего могут лишиться, и французы, избрав на пост главы государства Эммануэля Макрона, ясно дали понять, что поддерживают европейский проект.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Макрон одержал верх с результатом 66,1%, свидетельствуют данные МВД.