Южная Осетия и ДНР подписали договор о дружбе и взаимной помощи

ЦХИНВАЛ, 11 мая — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, передает в четверг агентство Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу югоосетинского президента.

Южная Осетия в 2014 году признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Между Цхинвалом и республиками установлены дипотношения. В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвале — представительства ДНР и ЛНР.

"Документ состоит из 23 статей, они касаются сотрудничества во внешней политике, экономике, торговле, борьбе с преступностью, в сферах культуры и образования. Договор заключен на 10 лет с возможностью его пролонгации, документ является рамочным, предполагается, что он будет дополнен отдельными соглашениями", — говорится в сообщении.

По данным агентства, соглашение было подписано в Донецке в рамках визита Бибилова по случаю празднования третьей годовщины со дня проведения референдума о самоопределении Донецкой народной республики.