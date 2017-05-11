В больнице Бангкока остался один россиянин, пострадавший при турбулентности

БАНГКОК, 11 мая – РИА Новости. В больнице Самитивет Синаккарин в Бангкоке остается один россиянин из числа пострадавших в результате турбулентности на рейсе "Аэрофлота" 1 мая, сообщил РИА Новости в четверг заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

"На сегодня только один россиянин из числа пострадавших во время рейса "Аэрофлота" 1 мая из-за внезапной турбулентности остается в больнице Самитивет Синаккарин, в которую в день происшествия были госпитализированы пятнадцать граждан России. Ему предстоит долгое лечение", — сообщил дипломат.

"Еще вчера в больнице оставались два пациента, но сегодня утром одна из пострадавших россиянок была эвакуирована в Россию регулярным авиарейсом. Эвакуация была полностью организована страховой компанией, обслуживающей "Аэрофлот", — рассказал Соснов.

По его слвоам, еще несколько человек после выписки из больницы вернулись домой рейсами "Аэрофлота", остальные продолжили отдых в Таиланде.

Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва — Бангкок, 1 мая попал в зону внезапной турбулентности, известной как "турбулентность ясного неба". Пострадали 27 пассажиров: 24 туриста из России и трое граждан Таиланда. Пятнадцать россиян были госпитализированы в больницу Самитивет Синаккарин в Бангкоке, остальные продолжили отдых после получения медицинской помощи в этой же больнице. Восьмерым россиянам были сделаны операции в связи с переломами конечностей, костей таза и ребер. Лечение оплачивала страховая компания, обслуживающая "Аэрофлот".