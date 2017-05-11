В Киеве суд отправил под домашний арест члена ОУН, задержанного 9 мая

Полиция задерживает протестующего против празднования Дня Победы в Киеве

Полиция задерживает протестующего против празднования Дня Победы в Киеве

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста представителю организации "Добровольческое движение ОУН" (Организация украинских националистов) Василию Парфенкову, которого задержали в День Победы в Киеве, сообщила в четверг пресс-служба организации.

Ранее полиция сообщила, что радикалы из офиса ОУН в Киеве забрасывали во вторник участников акции "Бессмертный полк" и правоохранителей яйцами и шариками с краской. Полиция возбудила дело по статье "хулиганство" и задержала в офисе ОУН 24 человек. Позже стало известно, что задержаны около 30 человек.

"Закончился суд по задержанному во время штурма офиса Добровольческого руха ОУН бойцу Василию Парфенкову. Василию избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", — говорится в сообщении организации в Facebook.

Боевым крылом ОУН является "Украинская повстанческая армия" (УПА)*.

* "Украинская повстанческая армия" (УПА) запрещена в России.