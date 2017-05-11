В Киеве суд отправил под домашний арест члена ОУН, задержанного 9 мая

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста представителю организации "Добровольческое движение ОУН" (Организация украинских националистов) Василию Парфенкову, которого задержали в День Победы в Киеве, сообщила в четверг пресс-служба организации.
"Закончился суд по задержанному во время штурма офиса Добровольческого руха ОУН бойцу Василию Парфенкову. Василию избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", — говорится в сообщении организации в Facebook.
Боевым крылом ОУН является "Украинская повстанческая армия" (УПА)*.
* "Украинская повстанческая армия" (УПА) запрещена в России.