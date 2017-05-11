Самолет, летевший в Абу-Даби, вернулся в Джайпур из-за проблем с двигателем

ДУБАЙ, 11 мая — РИА Новости. Самолет эмиратской авиакомпании Etihad Airways вскоре после взлета вернулся в международный аэропорт Джайпура (Индия) из-за технической неполадки в двигателе, сообщает издание Arabian Business.

"Аэробус A319, осуществлявший рейс из Джайпура в Абу-Даби, вернулся в аэропорт Джайпура вскоре после взлета из-за технической неполадки в двигателе",- сообщили в авиакомпании.

Пассажиры покинули борт и вернулись в терминал, где им была оказана помощь в перебронировании рейсов.

На борту находилось 106 пассажиров.