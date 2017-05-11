Совет Евросоюза одобрил безвизовый режим для Украины

БРЮССЕЛЬ, 11 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Совет ЕС утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима, рассказали РИА Новости в пресс-службе института.

"Решение принято", — сказал собеседника агентства.

При этом Евросоюз пообещал приостановить его действие в случае проблем с миграцией и безопасностью.

"Кроме того, недавно принятый ЕС доработанный механизм приостановки действия безвизового режима дает союзу возможность приостановить данную либерализацию, если с Украиной возникнут серьезные вопросы с миграцией или безопасностью", — говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Теперь решение ЕС, должны подписать председатель Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат.

После его опубликует официальный вестник Евросоюза и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ориентировочно безвизовый режим вступит в силу 11 июня.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме, его поддержали 521 из 751 депутатов.

Что это значит

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно. Безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины, необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов.

По информации украинских СМИ, при пересечении границы украинцам рекомендовано иметь с собой билет на обратную дорогу. Также на границе может понадобиться подтвердить материальную состоятельность — необходимо иметь не менее 45 евро на каждый день пребывания в ЕС.

Кроме того, рекомендуется иметь туристическую медицинскую страховку, зеленую карту (в случае путешествия по Европе на автомобиле), пригласительное письмо от родственников или знакомых, а также подтверждение брони на проживание.