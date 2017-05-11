Совет Евросоюза одобрил безвизовый режим для Украины

БРЮССЕЛЬ, 11 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Совет ЕС утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима, рассказали РИА Новости в пресс-службе института.
При этом Евросоюз пообещал приостановить его действие в случае проблем с миграцией и безопасностью.
"Кроме того, недавно принятый ЕС доработанный механизм приостановки действия безвизового режима дает союзу возможность приостановить данную либерализацию, если с Украиной возникнут серьезные вопросы с миграцией или безопасностью", — говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
Теперь решение ЕС, должны подписать председатель Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат.
Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме, его поддержали 521 из 751 депутатов.
Что это значит
Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно. Безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.
Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины, необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов.
Кроме того, рекомендуется иметь туристическую медицинскую страховку, зеленую карту (в случае путешествия по Европе на автомобиле), пригласительное письмо от родственников или знакомых, а также подтверждение брони на проживание.