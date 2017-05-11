В Карабахе при обстреле ранен оператор армянского телеканала

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (362)

ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Оператор армянской телекомпании "Шант" ранен в результате обстрела в Нагорном Карабахе, сообщила в четверг телекомпания.

"Накануне вечером примерно в 18.00 (17.00 мск) на северном участке карабахско-азербайджанской линии соприкосновения противник обстрелял из крупнокалиберного оружия автомобиль съемочной группы программы "На позициях" телекомпании "Шант". Ранение получил оператор группы Давид Атоян", — заявили в эфире новостного выпуска телеканала.

Другие подробности не сообщаются.

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