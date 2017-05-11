Судно, российский экипаж которого "застрял" в Намибии, арестовали за долги

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая – РИА Новости. Иностранное судно "Шериф", на котором в порту Намибии без зарплаты уже третий месяц находятся 13 российских моряков, арестовали за долги, сообщил РИА Новости инспектор Международной федерации транспортников во Владивостоке Петр Осичанский.

Ранее сообщалось, что 13 российских моряков с иностранного судна "Шериф" обратились в Международную федерацию транспортных рабочих (МФТ) с просьбой помочь им в репатриации на родину из Намибии, где они находятся уже два месяца. По словам моряков, на середину апреля шел третий месяц, как им не платят зарплату, судно простаивает в порту. Консульство РФ в Намибии связалось с моряками.

"Сейчас судно арестовали по запросу других кредиторов. Моряки продолжают находиться на "Шерифе", им продлили визу на три месяца. Когда ситуация будет решена – сказать сложно. Возможно, если судовладелец не расплатится с долгами, судно продадут. Консул пока не собирается репатриировать россиян, они не голодают, не брошены, необходимым обеспечены. Представители консульства постоянно их навещают", — сказал Осичанский.

По его словам, если моряки уедут в Россию, то, скорее всего, свои деньги им будет получить сложно.