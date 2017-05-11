Анкара осудила решение Германии предоставить политубежище турецким военным

АНКАРА, 11 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Решение властей ФРГ о предоставлении политического убежища турецким военным, обвиняемым Анкарой в причастности к попытке переворота 15-16 июля, наносит вред двусторонним отношениям, говорится в полученном в четверг РИА Новости заявлении МИД Турции.

Ранее несколько десятков турецких военных, служивших на немецких базах НАТО, обратились к властям с просьбой о предоставлении убежища, так как, по их словам, они попали под "зачистку" после попытки переворота в Турции в июле и были вынуждены покинуть свои посты на базах НАТО в ФРГ. В МВД ФРГ подтвердили, что турецкая сторона направила в течение нескольких лет около шести тысяч запросов о выдаче граждан-сторонников Фетхуллаха Гюлена Германией. Эти запросы не были удовлетворены.

"С прискорбием встретили новость о том, что Германия предоставила политическое убежище некоторым военнослужащим, имеющим связи с членами (организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) FETO, которые попытались совершить переворот. В то время как все доказательства их связи с FETO налицо, Германия совершает шаг, который не отвечает духу союзничества, а также наносит вред отношениям между нашими странами", — говорится в заявлении МИД.

Турецкое внешнеполитическое ведомство ожидает, что Германия пересмотрит это решение и будет оказывать необходимую поддержку Турции "в борьбе с самыми опасными в мире террористическими организациями, включая FETO".

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.