Анкара осудила решение Германии предоставить политубежище турецким военным

АНКАРА, 11 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Решение властей ФРГ о предоставлении политического убежища турецким военным, обвиняемым Анкарой в причастности к попытке переворота 15-16 июля, наносит вред двусторонним отношениям, говорится в полученном в четверг РИА Новости заявлении МИД Турции.
"С прискорбием встретили новость о том, что Германия предоставила политическое убежище некоторым военнослужащим, имеющим связи с членами (организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) FETO, которые попытались совершить переворот. В то время как все доказательства их связи с FETO налицо, Германия совершает шаг, который не отвечает духу союзничества, а также наносит вред отношениям между нашими странами", — говорится в заявлении МИД.
В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.