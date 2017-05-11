Президент Южной Кореи: проблема КНДР требует и диалога, и санкций

СЕУЛ, 11 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Ядерная проблема КНДР требует одновременного диалога и применения санкций, заявил в четверг новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Ядерная проблема Северной Кореи требует всеобъемлющего и поэтапного решения, параллельного ведения диалога и использования нажима и санкций", — приводит агентство Рёнхап слова Мун Чжэ Ина со ссылкой на его администрацию.

По ее данным, Си Цзиньпин изложил новому лидеру Южной Кореи позицию Китая по размещению на юге Корейского полуострова новейшей американской системы THAAD по заатмосферному перехвату баллистических ракет.

Как сообщалось ранее, Пекин категорически против появления таких систем в Корее, несмотря на то, что Вашингтон и Сеул заверяли Китай, что они не угрожают "третьим странам".

"Я хорошо знаю интерес и озабоченность Китая в связи с размещением THAAD, хочу как можно скорее улучшить взаимопонимание по этому вопросу", — сказал Мун Чжэ Ин китайскому руководителю.

Как отмечает Рёнхап, в этой связи Южная Корея направит две делегации в Китай для обсуждения северокорейской ядерной проблемы и отдельно — размещения THAAD.

США успели разместить систему THAAD до выборов президента Южной Кореи, опасаясь, как полагали наблюдатели, что новая южнокорейская администрация может помешать этому.

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Мун Чжэ Ина посетить с визитом Пекин.

Представляющий демократические силы Мун Чжэ Ин вступил в должность президента 10 мая, сразу после победы на выборах в Южной Корее после 9 лет правления консерваторов.